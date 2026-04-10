La increíble tapada que evitó el empate de Libertad

Una sensacional tapada, ya sobre el final del lance, impidió que Libertad traiga al menos un punto de Venezuela en su debut en la Copa Libertadores de América, en el lance disputado en el estadio Olímpico de Caracas.

El encuentro se encontraba 2-1 a favor de los venezolanos, cuando un error de salida del portero permite un robo y que el balón llegue hasta Alexis Fretes que dispara, pero cuando parecía que la acción terminaba en el fondo el golero Giancarlo Shciavone se repone y logra aplicar un puñetazo salvador. El ataque siguió y Fretes tuvo revancha, aunque esta vez fue el palo el que evitó la paridad.

Para infortunio del elenco paraguayo, minutos después el árbitro sanciona un penal al cuadro local y por medio de esa vía Francisco Solé terminó estableciendo el 3-1 final en el lance.