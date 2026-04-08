08 abr. 2026
Copa Libertadores

Increíble gol que se comió Xico Da Costa

VIDEO. El ex Cerro Porteño Francisco Da Costa se perdió un gol poco creíble en el juego de Copa Libertadores.

Abril 08, 2026 09:46 a. m. • 
Por Redacción D10
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Da Costa falló en la boca del arco.

El delantero brasileño Francisco Da Costa malogró una posibilidad clara de gol en el duelo entre su equipo, Cruzeiro, y Barcelona, correspondiente a la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

El ex Cerro Porteño tuvo sobre el final del lance la posibilidad de anotar el segundo tanto, pero solo, con el arco a disposición y sin otra complicación en frente mandó el balón por encima del arco.

Para su fortuna, el Cruzeiro venció por la mínima diferencia al cuadro ecuatoriano con el tanto marcado por Matheus Pereira a los 8 minutos de la etapa complementaria.

Copa Libertadores Cruzeiro Francisco Da Costa
Redacción D10
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