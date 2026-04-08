Increíble gol que se comió Xico Da Costa

El delantero brasileño Francisco Da Costa malogró una posibilidad clara de gol en el duelo entre su equipo, Cruzeiro, y Barcelona, correspondiente a la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

El ex Cerro Porteño tuvo sobre el final del lance la posibilidad de anotar el segundo tanto, pero solo, con el arco a disposición y sin otra complicación en frente mandó el balón por encima del arco.

O GOL PERDIDO PELO CRUZEIRO



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Para su fortuna, el Cruzeiro venció por la mínima diferencia al cuadro ecuatoriano con el tanto marcado por Matheus Pereira a los 8 minutos de la etapa complementaria.