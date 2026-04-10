10 abr. 2026
Copa Libertadores

El Corinthians de Diniz derrota a Platense

El argentino Platense tuvo un amargo debut internacional al caer por 0-2 ante el Corinthians brasileño por la primera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.

Abril 10, 2026 07:27 a. m. • 
Por Redacción D10
HFhChQLXkAAVkPk.jpeg

El Timão se llevó los puntos de Argentina.

Foto: @Libertadores

Con goles de Kayke (m.53) y Yuri Alberto (m.70), el equipo paulista conquistó un triunfo en tierras argentinas y tuvo un estreno con victoria en la Copa Libertadores 2026.

El vigente campeón de la Copa Brasil que actualmente está en el puesto 16° en el Brasileirao con 10 puntos obtenidos en 10 partidos (dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), tuvo un buen estreno de Fernando Diniz como entrenador.

Tras la salida de Dorival Junior y con la ausencia por lesión del neerlandés Memphis Depay, el Timao se impuso ante un rival que ocupa el décimo puesto en la Zona A del torneo argentino con 15 puntos.

En este duelo ante un Estadio Ciudad de Vicente López colmado, Corinthians supo administrar los momentos del partido y contener el impulso inicial del Calamar.

Guido Mainero y Franco Zapiola fueron los ejes del local en el primer tiempo y en el minuto 18 fue el primero quien tuvo un remate desviado, para que en el 31 un remate de Gonzalo Lencina de cabeza forzara una reacción a puro reflejos de Hugo Souza.

Para el Timao apenas un remate de Yuri Alberto sobre el final que encontró una buena respuesta de Matías Borgogno.

El inicio del segundo tiempo encontró el rápido gol de Kayke en el minuto 53 tras una excelente asistencia de Brezo Bidon y una definición exquisita ante la salida de Borgogno.

Platense empujó en busca del empate con más ímpetu que ideas y en el minuto 70 fue Yuri Alberto quien recibió un pase en profundidad de Rodrigo Garro para tocar sutilmente a la red ante la salida del portero Borgogno.

Y en el minuto 79 una dura entrada de José Ignacio Saborido sobre Matheus Vidu determinó la roja del árbitro chileno Piero Maza tras la ratificación en el VAR.

A partir de ese momento, Platense intentó el descuento sin éxito y Corinthians se dedicó a cuidar la ventaja que le permitió llevarse a São Paulo tres puntos para iniciar su camino en la Libertadores.

La segunda jornada de este Grupo E de la Copa Libertadores prevé que Platense visite el 16 de abril a Peñarol en Montevideo y que Corinthians reciba el día 15 a Independiente Santa Fe en Sao Paulo.

Copa Libertadores Corinthians Platense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HFboN1JWkAAM-nL.jpeg
Copa Libertadores
Palmeiras se sobrepone a la sorpresa y empata con gol de Sosa
El Palmeiras se llevó este miércoles un punto de Cartagena de Indias, donde visitó al Junior de Barranquilla en la jornada inaugural del Grupo F de la Copa Libertadores y se vio sorprendido por un rival que defendió bien y trató de hacer daño al contragolpe.
Abril 09, 2026 06:48 a. m.
 · 
Redacción D10
3370bc15-5d54-4add-953e-ca209337e0ae.jpg
Copa Libertadores
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: Paso a paso
¡DEBUTA EL CICLÓN! Cerro Porteño hace su estreno en la Conmebol Libertadores visitando a Sporting Cristal de Perú a partir de las 23:00.
Abril 08, 2026 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
4115a9a9-34fa-4c2e-8884-675f6c955b80.jpg
Copa Libertadores
Audax Italiano vs. Olimpia: Paso a paso
¡SE ESTRENA EL REY DE COPAS! Olimpia visita a Audax Italiano de Chile a partir de las 21:00 por la fecha 1 del Grupo G de la Conmebol Sudamericana.
Abril 08, 2026 07:22 p. m.
 · 
Redacción D10
ff.png
Copa Libertadores
Increíble gol que se comió Xico Da Costa
VIDEO. El ex Cerro Porteño Francisco Da Costa se perdió un gol poco creíble en el juego de Copa Libertadores.
Abril 08, 2026 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro cristal 2003_66678485.jfif
Copa Libertadores
Por mantener la supremacía
Cerro Porteño visita al Sporting Cristal en la ciudad de Lima, por cuarta vez en el historial de Copa Libertadores, en donde se mantiene invicto.
Abril 08, 2026 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez Cerro Porteño vs Guaraní_66099000.jpg
Copa Libertadores
En Lima arranca la ilusión azulgrana
Cerro Porteño hace su estreno en la Libertadores, enfrentando al Sporting Cristal (23:00).
Abril 08, 2026 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más