El Corinthians de Diniz derrota a Platense

Con goles de Kayke (m.53) y Yuri Alberto (m.70), el equipo paulista conquistó un triunfo en tierras argentinas y tuvo un estreno con victoria en la Copa Libertadores 2026.

El vigente campeón de la Copa Brasil que actualmente está en el puesto 16° en el Brasileirao con 10 puntos obtenidos en 10 partidos (dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), tuvo un buen estreno de Fernando Diniz como entrenador.

Tras la salida de Dorival Junior y con la ausencia por lesión del neerlandés Memphis Depay, el Timao se impuso ante un rival que ocupa el décimo puesto en la Zona A del torneo argentino con 15 puntos.

En este duelo ante un Estadio Ciudad de Vicente López colmado, Corinthians supo administrar los momentos del partido y contener el impulso inicial del Calamar.

Guido Mainero y Franco Zapiola fueron los ejes del local en el primer tiempo y en el minuto 18 fue el primero quien tuvo un remate desviado, para que en el 31 un remate de Gonzalo Lencina de cabeza forzara una reacción a puro reflejos de Hugo Souza.

Para el Timao apenas un remate de Yuri Alberto sobre el final que encontró una buena respuesta de Matías Borgogno.

El inicio del segundo tiempo encontró el rápido gol de Kayke en el minuto 53 tras una excelente asistencia de Brezo Bidon y una definición exquisita ante la salida de Borgogno.

Platense empujó en busca del empate con más ímpetu que ideas y en el minuto 70 fue Yuri Alberto quien recibió un pase en profundidad de Rodrigo Garro para tocar sutilmente a la red ante la salida del portero Borgogno.

Y en el minuto 79 una dura entrada de José Ignacio Saborido sobre Matheus Vidu determinó la roja del árbitro chileno Piero Maza tras la ratificación en el VAR.

A partir de ese momento, Platense intentó el descuento sin éxito y Corinthians se dedicó a cuidar la ventaja que le permitió llevarse a São Paulo tres puntos para iniciar su camino en la Libertadores.

La segunda jornada de este Grupo E de la Copa Libertadores prevé que Platense visite el 16 de abril a Peñarol en Montevideo y que Corinthians reciba el día 15 a Independiente Santa Fe en Sao Paulo.