Libertad, el equipo paraguayo mejor ubicado en el ranking FIFA

La FIFA dio a conocer su último ranking FIFA a nivel de clubes que comprende las fechas del 1 de septiembre del 2024 al 31 de agosto del 2025, donde Libertad tuvo mayor rendimiento siendo el equipo paraguayo con mejor ubicación en el listado.

El Guma, campeón de la Copa Paraguay 2024, Supercopa Paraguay 2025, Apertura 2025 y habiendo llegado a octavos de final de la presente Libertadores, le sirvió para dar un gran salto en el ranking FIFA ocupando el puesto número 71 en el mundo, siendo el equipo paraguayo con mejor ubicación.

El que sigue al repollero es Cerro Porteño en el puesto 119. Sin títulos en el último periodo pero con buena participación internacional también habiendo llegado a octavos de final de la Copa Libertadores.

Los clubes paraguayos que aparecen en el ranking FIFA son:

Libertad - Puesto 71 (182.5 pts).

Cerro Porteño - Puesto 119 (138.5 pts).

Sportivo Ameliano - Puesto 133 (132 pts).

Nacional - Puesto 235 (93 pts).

Olimpia - Puesto 242 (90 pts).