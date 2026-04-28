28 abr. 2026
Fútbol Internacional

Perú jugará eliminatorias al Mundial de 2030 en la altura andina

El técnico de Perú, el brasileño Mano Menezes, confirmó que la selección bicolor jugará sus partidos de las eliminatorias al Mundial de 2030 en Lima y en otra sede de la altura andina del país.

Abril 28, 2026 02:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Mano Menezes

Mano Menezes, seleccionador de Perú.

Foto: Gentileza - Perú

“Ya está confirmado que jugaremos en Lima y también en la altura”, señaló el seleccionador en declaraciones publicadas este martes por medios locales.

Menezes agregó que los dirigentes y el comando técnico de Perú decidirán los escenarios de local para las próximas eliminatorias entre los estadios Nacional y Monumental, de Lima, el Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad sureña del Cusco, “y una cuarta sede por definir”.

El seleccionador visitó este lunes el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, en la ciudad de Puno, fronteriza con Bolivia y ubicada sobre los 3.800 metros de altitud, junto con el gerente general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari.

“Hemos estado realizando un trabajo de observación, recolectando datos importantes, y con ello tomaremos las decisiones que correspondan”, declaró Menezes al regresar a la capital peruana tras también visitar el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad puneña de Juliaca.

Ante la consulta de las alternativas que podría usar para los encuentros en la altura, ya que la mayoría de jugadores habituales de la selección nacional proceden de Lima y otras localidades del llano, Menezes remarcó que evaluará esa situación en privado porque no desea poner sobre aviso a los rivales de la región.

“No vamos a hablar de qué jugadores llevaremos allí, no podemos darle ventajas a los rivales”, sostuvo.

Durante la visita a Puno, Ferrari remarcó que la FPF ha decidido hacer una evaluación de los eventuales escenarios para las próximas eliminatorias con bastante anticipación porque ya se está preparando la estrategia para esa competencia.

La selección de Perú juega habitualmente sus partidos oficiales en el Estadio Nacional de Lima, con el Estadio Monumental como alternativa, aunque en alguna ocasión ha jugado en los estadios de Cusco y Arequipa, ciudades ubicadas a más de 3.300 y 2.300 metros de altura, respectivamente.

Actualmente, la selección femenina de Perú juega la edición de la Liga de Naciones de Suramérica como local en el Cusco, donde ha obtenido victorias sobre Chile (3-1) y Uruguay (2-1), así como un empate de 1-1 con Paraguay.

La selección masculina de Perú, que no participa en los mundiales de fútbol desde Rusia 2018, ha iniciado un recambio generacional de jugadores bajo la batuta de Menezes e impulsa un plan estratégico para clasificarse al Mundial de 2030.

Perú Eliminatorias Eurocopa
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HGxGYhfb0AAN0K7.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal gana su primera final
Al Arsenal aún le queda mucho por decir en esta Premier League. En su primera final tras perder el liderato frente al Manchester City, los ‘Gunners’ se impusieron con un golazo de Eberechi Eze al Newcastle United
Abril 25, 2026 04:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HGxTRTpa4AAqyi9.jpg
Fútbol Internacional
Manchester City sufre para llegar a la final de la FA Cup
El Manchester City sufrió bastante ante un duro Southampton que dejó escapar el boleto a la final de la FA Cup en unos cinco minutos de desconcierto.
Abril 25, 2026 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Betis Real Madrid
Fútbol Internacional
Betis le empata al Real Madrid sobre la hora
Un gol de Héctor Bellerín sobre la bocina le ha dado al Betis un justo empate ante el Real Madrid en un duelo en el que los madridistas se adelantaron con un gol de Vinicius en el minuto 16 y en el que los verdiblancos se estrellaron una y otra vez ante el ucraniano Lunin, estelar.
Abril 24, 2026 06:53 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
Seis partidos al argentino Prestianni por insultos a Vinicius
El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos por “conducta discriminatoria (es decir, homofóba)” al jugador del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.
Abril 24, 2026 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
ggattip.jpg
Fútbol Internacional
“Espero que Lamine se recupere y que complete un Mundial fantástico”
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que espera que su pupilo, Lamine Yamal, “se recupere lo antes posible” de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda de la pierna izquierda y que complete un Mundial “fantástico” con España.
Abril 24, 2026 12:18 p. m.
20260424_100407.jpg
Fútbol Internacional
Ramón Sosa convierte doblete de penales en Palmeiras
El paraguayo Ramón Sosa se hizo sentir con dos goles de penal en el triunfo del Palmeiras en la Copa de Brasil.
Abril 24, 2026 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más