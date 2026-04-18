El duelo Recoleta-2 de Mayo, para levantar cabeza

El compromiso está marcado para las 20:30 en el estadio Ricardo Gregor. El árbitro principal será Alipio Colmán. Los asistentes serán José Villagra y Nadia Weiler, mientras que Ulises Mereles se encargará del VAR.

El cuadro norteño, al igual que el Canario, está necesitado de los tres puntos, atendiendo que el 2 de Mayo lleva cinco partidos sin poder ganar; en su última presentación cayó 2-1 ante Ameliano en Pedro Juan Caballero.

Por su parte, Recoleta arrastra tres juegos sin victoria y en la fecha anterior fue superado por Luqueño por 2-1. En el historial de la Primera División solamente se enfrentaron en cinco oportunidades desde el 2025. El Canario lleva ventaja con cuatro ganados y uno por parte del “2”.