18 abr. 2026
Torneo Apertura

El duelo Recoleta-2 de Mayo, para levantar cabeza

Recoleta FC vs. 2 de Mayo será un duelo especial entre dos equipos que llegan desmoralizados a raíz de los malos resultados en sus últimas presentaciones en el torneo Apertura 2026.

Abril 18, 2026 10:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta 2 de Mayo

El encuentro entre Recoleta y el 2 de Mayo promete intensidad y drama en Campo Grande.

El compromiso está marcado para las 20:30 en el estadio Ricardo Gregor. El árbitro principal será Alipio Colmán. Los asistentes serán José Villagra y Nadia Weiler, mientras que Ulises Mereles se encargará del VAR.

El cuadro norteño, al igual que el Canario, está necesitado de los tres puntos, atendiendo que el 2 de Mayo lleva cinco partidos sin poder ganar; en su última presentación cayó 2-1 ante Ameliano en Pedro Juan Caballero.

Por su parte, Recoleta arrastra tres juegos sin victoria y en la fecha anterior fue superado por Luqueño por 2-1. En el historial de la Primera División solamente se enfrentaron en cinco oportunidades desde el 2025. El Canario lleva ventaja con cuatro ganados y uno por parte del “2”.

Torneo Apertura Recoleta 2 de Mayo
Redacción D10
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