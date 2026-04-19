Violencia, un inesperado invitado en el superclásico

El superclásico del fútbol paraguayo volvió a tener escenas lamentables, por el protagonismo de la violencia. Los hinchas organizados de Cerro Porteño se tomaron con la policía apostada en el sector de Graderías Norte del Defensores del Chaco.

Sobre los 30 minutos, comenzaron los incidentes y el juego quedó pausado por varios minutos mientras las fuerzas policiales intentaban dispersar a los inadaptados. Los jugadores de Cerro Porteño intentaron apaciguar, pero nada fue posible con el intercambio de proyectiles y la respuesta con balines de goma.

La policía buscó sacar a los barras afuera del estadio, pero la cuestión se desbordó completamente. Familias intentando huir, invasión del campo y luego la suspensión.

AVANCE.