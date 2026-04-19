19 abr. 2026
Torneo Apertura

Violencia, un inesperado invitado en el superclásico

Una vergüenza. Sobre 30 minutos se produjo incidentes entre el público azulgrana y la policía.

Abril 19, 2026 06:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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La policía se vio superada y fue imposible evitar la escalada.

Foto: @PasoaPasoPy

El superclásico del fútbol paraguayo volvió a tener escenas lamentables, por el protagonismo de la violencia. Los hinchas organizados de Cerro Porteño se tomaron con la policía apostada en el sector de Graderías Norte del Defensores del Chaco.

Sobre los 30 minutos, comenzaron los incidentes y el juego quedó pausado por varios minutos mientras las fuerzas policiales intentaban dispersar a los inadaptados. Los jugadores de Cerro Porteño intentaron apaciguar, pero nada fue posible con el intercambio de proyectiles y la respuesta con balines de goma.

La policía buscó sacar a los barras afuera del estadio, pero la cuestión se desbordó completamente. Familias intentando huir, invasión del campo y luego la suspensión.

AVANCE.

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