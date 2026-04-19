Superclásico suspendido por violencia

Debido a los hechos de violencia que se registraron en Gradería Norte del ueno Defensores del Chaco, entre hinchas de Cerro Porteño y agentes de la Policía Nacional, el superclásico del fútbol paraguayo quedó oficialmente suspendido.

“Los incidentes no cesaban por ese motivo, habiendo esperado el tiempo prudencial, se tomó la decisión de suspender el partido por la seguridad de la gente y de los jugadores”, fueron las palabras de Michael Sánchez, gerente de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en contacto con Tigo Sports.

Aproximadamente cuando se jugaba media hora de partido, comenzaron los incidentes en la zona donde se sitúa la barra organizada de Cerro Porteño. Los uniformados intervinieron con balines de goma y también lanzaron gas pimienta.

La situación, lejos de calmarse, volvió a agitarse. Muchas personas quisieron salir del lugar para sentirse seguras y rompieron parte de las vallas del estadio para pasar a otro sector.