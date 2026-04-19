Olimpia completamente definido

El estratega de Olimpia, Pablo Sánchez, posee el once definido para disputar el superclásico que, en caso de ganar, podría encaminarse con más fuerza para llevar un nuevo título a sus vitrinas.

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Cerro Porteño en el Estadio ueno Defensores del Chaco.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/i6DXdE0GpL — Club Olimpia (@elClubOlimpia) April 19, 2026

Gastón Olveira será el portero; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Mateo Gamarra conforman la línea defensiva; Richard Sánchez, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro integran la zona media; Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás serán los más adelantados.

Olimpia posee una ventaja de seis puntos sobre Cerro Porteño por lo que la obligación la tendrá el elenco azulgrana. Al Decano, hasta un empate podría servirle para lograr su objetivo en el certamen. El duelo se iniciará a las 17:30 en el ueno Defensores del Chaco.

