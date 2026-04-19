19 abr. 2026
Torneo Apertura

Olimpia completamente definido

El líder Olimpia está completamente confirmado para el choque que sostendrá este domingo frente a Cerro Porteño.

Abril 19, 2026 04:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

Olimpia ya está definido.

Foto: Gentileza - Olimpia

El estratega de Olimpia, Pablo Sánchez, posee el once definido para disputar el superclásico que, en caso de ganar, podría encaminarse con más fuerza para llevar un nuevo título a sus vitrinas.

Gastón Olveira será el portero; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Mateo Gamarra conforman la línea defensiva; Richard Sánchez, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro integran la zona media; Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás serán los más adelantados.

Olimpia posee una ventaja de seis puntos sobre Cerro Porteño por lo que la obligación la tendrá el elenco azulgrana. Al Decano, hasta un empate podría servirle para lograr su objetivo en el certamen. El duelo se iniciará a las 17:30 en el ueno Defensores del Chaco.

Torneo Apertura Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
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