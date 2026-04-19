19 abr. 2026
Torneo Apertura

Los grandes cara a cara en el Defensores del Chaco

Olimpia llega como líder del campeonato, con seis unidades de ventaja. Cerro, escolta, se revitalizó para este clásico, con triunfo en la Copa Libertadores.

Abril 19, 2026 09:34 a. m. • 
Por Redacción D10
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Adrián Alcaraz y Pablo Vegetti, cartas de gol en el superclásico.

Foto: Enzo Pertile

Olimpia y Cerro Porteño se verán las caras esta tarde, desde las 17:30, en un colmado Defensores del Chaco para disputar una nueva edición del superclásico, correspondiente a la fecha 17 del Apertura.

El duelo entre los tradicionales y fervientes rivales en el fútbol paraguayo tiene mucho en juego, pero encuentra con mejor posición al Decano, dueño del liderato y una ventaja de seis unidades.

Onceno de gala. El entrenador Pablo Sánchez pondrá en cancha prácticamente a su onceno de gala. La seguridad comienza desde la portería con Gastón Olveira, quien completó 633 minutos de imbatibilidad convirtiéndose en el tercer jugador con mejor racha en la portería decana.

También se resalta la figura de Richard Ortiz, uno que recibirá una condecoración en la previa del encuentro por haber completado unos 500 juegos con el Decano. Adelante toma fuerza la presencia del delantero Adrián Alcaraz, goleador del equipo con un total de seis anotaciones.

OBLIGADO. Esta coyuntura fuerza al Ciclón a un solo resultado: Ganar. Una caída o un empate menguarán al extremo sus chances de pelear con otra intensidad y posibilidad por el título.

El equipo exhibe un rendimiento excesivamente irregular en la temporada, y su nuevo entrenador Ariel Holan, no pudo poder establecer aún un onceno fijo por las lesiones musculares que no le tiene piedad al plantel.

Su pieza más fiable también se encuentra en la portería con Alexis Martín Arias, mientras que Ignacio Aliseda, su hombre gol en clásicos, llegó muy justo y comenzará el lance en el banco, quedando toda la responsabilidad en poder de Pablo Vegetti.

Torneo Apertura Cerro Porteño Olimpia
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