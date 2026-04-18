Gaspar Servio da el triunfo a Guaraní

En el Erico Galeano de Capiatá, Guaraní y Sportivo Luqueño entregaron un gran partido y la victoria le sonrió al Legendario por el marcador de 2-1. Patricio Tanda y Gaspar Servio, con un penal sobre la hora, anotaron para el Indio, mientras que Iván Maggi marcó para el Auriazul.

EL PARTIDO. El trámite fue parejo desde el inicio, con muchas ganas, pero con poca claridad en la recta final del campo. El juego fue de ida y vuelta, pero sin situaciones que presenten un peligro real frente a los arcos.

Pasado los 20’ el legendario asedió constantemente el arco auriazul y a los 36’ encontró la llave del gol. Diego Fernández mandó un centro desde el costado derecho, en el corazón del área desvía Nelson Romero y luego Patricio Tanda empuja para hacer el primero. Inicialmente el juez Aldo Quiñónez marcó offside, pero tras una larga revisión, se terminó convalidando el tanto.

En la parte final del primer tiempo, así como en el inicio del complemento,Guaraní tuvo situaciones como para ampliar el resultado, pero le faltó un poco de contundencia para plasmar esa superioridad en el marcador.

A los 53’ se produjo una situación un tanto polémica, cuando Diego Fernández vio la tarjeta roja por una supuesta reacción contra Sergio Díaz. El VAR convocó al juez y quien tras ver las imágenes, terminó cambiando su decisión y arreglando solo con la amarilla.

La situación de todas formas fue como un golpe anímico para el Auriazul que encontró espacios por la banda derecha y tras un uno-dos, Lautaro Comas incursionó hasta el fondo y luego asistió para Iván Maggi que no perdonó y con toque sutil puso el balón junto al poste izquierdo de Gaspar Servio.

Ninguno de los equipos se mostraba conforme con el empate y parecía que el gol estaba por caer. Así, sobre los 71’, el Indio volvió a tener una clara importante cuando Diego Fernández volvió a mandar un buen centro, pero Matías López no logró controlar bien y con mucha incomodidad disparó, aunque de todas formas exigió la estirada del portero Francisco Mongelós.

El juego se iba, cuando Gaspar Servio se hizo gran figura. Primero tapando lo que parecía gol de Sebastián Quintana y luego, en la otra área, marcando un penal tras falta sobre Manzur. Así, sobre la hora, el Indio lo ganó en Capiatá.