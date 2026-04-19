Cerro Porteño está confirmado

El entrenador Ariel Holan ya definió el onceno de Cerro Porteño para disputar el partido que puede definir sus pretensiones en el Torneo Apertura. Ante la baja de última hora de Ignacio Aliseda, el equipo saldrá así:

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Olimpia 🌪️⚽️ pic.twitter.com/AypPtrnf95 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) April 19, 2026

Alexis Martín en la portería; Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Abel Luciatti y Marcelo Chaparro en zona defensiva; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Fabrizio Peralta, Carlos Franco en la mitad de la cancha; Jonatan Torres y Pablo Vegetti en la ofensiva.

Cerro Porteño cuenta seis puntos menos que Olimpia, rival de turno y rival de siempre, por lo que solo le está permitido ganar para continuar en carrera por el cetro del campeonato. El choque comenzará a las 17:30, en el ueno Defensores del Chaco.