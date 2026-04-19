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19 abr. 2026
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Olimpia vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Olimpia y Cerro Porteño se enfrentan este domingo en una nueva edición del superclásico. Seguí todas las incidencias del lance en D10.
Abril 19, 2026 03:42 p. m. •
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El partido arrancará a las 17.30 en Sajonia.
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