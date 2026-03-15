Olimpia gana y mantiene sus ilusiones en la Libertadores Sub 20

Por su parte, el Olimpia ganó por 1-0 al ecuatoriano Universidad Católica, con gol de Thiago Aranda, y quedó en el segundo lugar de la zona B, con 6 puntos y +3 de gol diferencia, con grandes posibilidades de acceder a semifinales, como el mejor segundo de la fase de grupos.

Olimpia esperará los resultados de este domingo en el Grupo C, entre el chileno Santiago Wanderers, con 6 puntos, frente a un eliminado Liga de Quito (1) y en el otro choque se verán el Nacional, uruguayo (3 puntos y -1 de gol diferencia) y el argentino Belgrano (1).

Si bien el primer tiempo terminó sin goles entre el Palmeiras y el Sporting Cristal, desde la reanudación del partido el club peruano salió con mayor ímpetu a encarar las acciones y se puso en ventaja con anotación del atacante Mateo Rodríguez, a los 50 minutos.

El gol del empate y de la clasificación del cuadro brasileño lo anotó Felipe Teresa con un disparo rasante y con comba, haciendo que el balón se filtrara junto al vertical derecho, al minuto 65.

Mientras el empate catapultó a las semifinales al Palmeiras, al Sporting Cristal lo eliminó de toda opción, pues con un punto quedó colista de su grupo.

El partido entre Universidad Católica y Olimpia se definió a favor de los paraguayos, gracias al tanto de Aranda, en la última acción del tiempo de reposición.

El árbitro del partido, el uruguayo Hernán Heras, expulsó al centrocampista ecuatoriano Roberto Muñoz, al minuto 43.