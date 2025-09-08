Le extrañó la poca cantidad de gente para el 2 de Mayo vs. Olimpia

El 2 de Mayo venció (3-2) a Olimpia por la 11ª fecha del Torneo Clausura en el estadio Río Parapití ante unos 3.000 aficionados aproximadamente. El presidente norteño, Hugo Romero, indicó que “no era lo esperado”.

“El sábado dije que íbamos a tener poco público. Llegamos a tener 3.000 pagantes, una recaudación de poco más de G. 1.000.000.000, no era lo esperado porque Olimpia siempre arrastra mucha gente, que no fue eso ayer”, expresó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Con relación al encuentro quedó “muy contento con la victoria de ayer, la necesitábamos. El equipo se portó, jugó muy bien, volvimos a lo que éramos antes con la posesión del balón, un equipo intenso”.

El 2 de Mayo sigue luchando por mantenerse en la máxima categoría del fútbol paraguayo y su siguiente rival será Guaraní, el puntero del certamen.