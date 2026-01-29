Las últimas incorporaciones tras el cierre de la fecha 2 del Apertura

El torneo Apertura ya transita su segundo capítulo con una buena productividad de goles. Muchas emociones, partidos intensos y hasta aquí sin sorpresas si nos referimos a los clubes favoritos al título.

El movimiento dinámico en el libro de pases, sin dudas, genera un campeonato muy competitivo y en esta temporada las apuestas en las incorporaciones fueron en gran volumen.

Los denominados equipos grandes, en su mayoría han apuntado a las contrataciones de elite, atendiendo que están obligados a pelear la Copa de Primera y también llegar lo más lejos posible en la competencia internacional como la Copa Libertadores y la

Sudamericana.

Mientras que los otros clubes, cuyo movimiento de contrataciones, se centran en futbolistas del plano local, por el valor que significa la compra de los pases y en ocasiones las cláusulas de préstamos.

Días atrás, D10 había realizado la publicación de las altas y bajas en los 12 equipos de la máxima categoría del fútbol paraguayo de la Primera División.

Sin embargo, las presentaciones en los clubes continúan sin pausa, atendiendo que el libro de pases recién cierra a finales del mes de febrero, una situación que por primera vez se da en la APF. Generalmente, la fecha tope de nuevas inscripciones se realizaba hasta antes del inicio de la jornada 4 de cada torneo.

Los últimos fichajes anunciados oficialmente fueron los de Mario López que migra de Guaraní para jugar en San Lorenzo. Mientras que Brahian Ayala firmó su retorno al 2 de Mayo después de un fugaz paso por Luqueño en el Clausura 2025.

Finalmente, podemos mencionar que el delantero Richard Ortiz, de 31 años, confirmó su retorno al fútbol paraguayo, específicamente en Recoleta. El atacante llega procedente del Manta FC de Ecuador.

REFUERZO DESTACADO

Iván Maggi, el argentino de 26 años, que juega en Luqueño fue la incorporación extranjera más destacada en esta dos primeras fechas.

El delantero fue el autor de dos goles para el 2-1 en la remontada del Auriazul en la fecha 1 ante el Gallo Norteño. Dos épicos datos logró Maggi: Ganar el partido en los últimos minutos de juego y, además, fue sus primeros dos goles en su única experiencia internacional.