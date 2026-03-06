La novena fecha tiene a sus árbitros

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó a los jueces que estarán en los distintos juegos de la novena fecha del Torneo Apertura.
Sábado 7 de marzo
-Guaraní vs. Cerro Porteño
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 18:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: José Armoa.
AVAR: José Cuevas.
-Libertad vs. Sportivo Luqueño
Estadio: La Huerta.
Hora: 20:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Eduardo Britos y José Mercado.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Luis Onieva.
Domingo 8 de marzo
-Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 18:30.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Luis Onieva y Roberto Cañete.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: José Méndez.
AVAR: Eduardo Britos.
-Rubio Ñu vs. 2 de Mayo
Estadio: La Arboleda.
Hora: 20:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Milciades Saldívar.
Lunes 9 de marzo
-Sportivo Trinidense vs. Nacional
Estadio: Martín Torres.
Hora: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Juan López.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Eduardo Cardozo.
-Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Ricardo Gregor.
Hora: 20:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Cuevas y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Juan Gabriel Benítez.
AVAR: Zulma Quiñónez.