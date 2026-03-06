La novena fecha tiene a sus árbitros

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó a los jueces que estarán en los distintos juegos de la novena fecha del Torneo Apertura.

Sábado 7 de marzo

-Guaraní vs. Cerro Porteño

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

-Libertad vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Britos y José Mercado.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Luis Onieva.

Domingo 8 de marzo

-Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Britos.

-Rubio Ñu vs. 2 de Mayo

Estadio: La Arboleda.

Hora: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Lunes 9 de marzo

-Sportivo Trinidense vs. Nacional

Estadio: Martín Torres.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Cardozo.

-Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Zulma Quiñónez.