10 sept. 2025
Selección Paraguaya

Las rachas que rompió Paraguay

La Albirroja cerró las Eliminatorias haciendo historia y rompiendo cuatro rachas.

Septiembre 10, 2025 08:11 a. m. • 
Por Redacción D10
G0c13InXMAAsTL3.jpeg

Aura. El Profesor Alfaro hablando a sus jugadores tras el partido.

Foto: Prensa - Albirroja

La Selección Paraguaya de Fútbol cerró de forma magistral su participación en las Eliminatorias Sudamericanas y lo hizo haciendo historia, como marcó todo el proceso desde la llegada de Gustavo Alfaro al banco.

El equipo nacional había logrado varios hechos memorables en el camino que condujo hasta la clasificación a la Copa del Mundo del 2026, pero en el duelo frente a Perú se lograron romper con cuatro rachas.

La primera y la más comentada tiene que ver con el primer triunfo histórico frente a Perú jugando en Lima, ya que de 8 juegos anteriores 6 habían sido con victoria local y tan solo dos empates favorecían a la Albirroja.

El siguiente punto tiene que ver con quebrar el invicto que traían los incaicos sobre Paraguay, de casi 11 años sin perder entre partidos oficiales y amistosos que sumaban 12 juegos sin derrotas.

El tercer dato tiene que ver con el primer triunfo de visitante de la era Alfaro, que jugando fuera de casa había logrado sacarle puntos a Uruguay, Ecuador, Bolivia y Colombia, sufriendo solo una derrota frente a Brasil.

Para finalizar y ligado a la anterior, tiene que ver con que Paraguay pudo dejar a tras una racha de 16 partidos sin ganar fuera de casa. La última victoria había sido frente a Venezuela el 13 de octubre del 2020, en el primer partido de visitante camino a Qatar 2022, luego se suman 8 lances de este campeonato, situación que recién se cortó en este último juego en Lima.

Selección Paraguaya Eliminatorias Paraguayos
Redacción D10
