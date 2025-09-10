Las palabras del goleador albirrojo

10 sept. 2025
Antonio Sanabria, goleador de Paraguay en las Eliminatorias, se mostró agradecido con la afición paraguaya.

Septiembre 10, 2025 10:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay logró un triunfazo en Lima.

Foto: Prensa - Albirroja

El delantero de la Selección Paraguaya, Antonio Sanabria, conversó con los medios a la salida del estadio Nacional de Lima, en donde la Albirroja consiguió su primera victoria histórica en Eliminatorias y dejó algunas palabras para la afición.

“Antes que nada agradecerles por todo el apoyo que nos demostraron en todo este tiempo. Sé que la gente está muy contenta y esto es el fruto del trabajo. Creo que (la clasificación) se va a apreciar mucho más con el tiempo. Sabemos que estamos haciendo un gran trabajo y hay que seguir así”, dijo el ariete que fue el goleador albirrojo con 4 tantos.

En tanto que Ángel Romero destacó el triunfo paraguayo en Lima y la satisfacción del grupo por terminar de la mejor manera las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, fue un poco más allá en el análisis y dijo que, desde la llegada de Gustavo Alfaro, Paraguay cambió el chip y demostró que está preparado para grandes cosas.

Redacción D10
