Las palabras del Capitán

El capitán de la Selección Paraguaya, Gustavo Gómez, usó las redes sociales y publicó un extenso descargo luego de la clasificación albirroja para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá del 2026 luego de 16 años de ausencia.

El zaguero afirmó que siente una de las mayores alegrías de su vida profesional, por el cual, según sus propias declaraciones de un pasado no muy lejano, había dicho que le gustaría alcanzar a cambio de todos sus logros a nivel de clubes.

“Hoy tengo el honor de ser capitán de este grupo, con compañeros de mi generación y otros más jóvenes. Pero si en algo coincidimos todos, incluso quienes ya no visten la Albirroja, es en esto: a pesar de las adversidades, siempre insistimos”, dice una parte del texto.

“Sabíamos con certeza de que la vida nos iba a dar otra oportunidad. Una revancha. Hoy miro con orgullo a mis compañeros, a mis hermanos, al Profe y a su cuerpo técnico, a los dirigentes y a todas las personas invisibles que lo dan todo para que hoy podamos decir: misión cumplida. ¡Paraguay está de nuevo en un Mundial!”, agrega.

Gómez, que formó parte de los tres procesos anteriores fallidos, agradeció las muestras de apoyos de la afición y dejó bien en claro el mensaje que marcó a este grupo de jugadores: “Insistir, persistir, resistir y nunca desistir”.