Las nuevas reglas que entran en vigencia en el Mundial

La IFAB (International Football Association Board), que determina la reglas del juego, concretó el pasado abril los cambios que ya entrarán en vigor a partir del Mundial, después de su 140 Asamblea General en Gales, cuya federación es integrante de este organismo, junto a la de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte y la FIFA, una reunión extraordinaria a finales de abril en Vancouver (Canadá) y una decisión muy reciente sobre el VAR el 31 de mayo.

Además de jugarse con un balón inteligente (“Trionda”), que incluye un sensor que transmite al VAR cada toque y movimiento en tiempo real, el fuera de juego semiautomático y las cámaras corporales de los árbitros, el Mundial presentará otra serie de cambios.

Optimizar el ritmo de juego y reducir las pérdidas de tiempo

- Se introducirá una cuenta atrás de cinco segundos para los saques de banda y los saques de puerta y de diez segundos para las sustituciones. Si el saque de banda supera los cinco segundos se dará el saque de banda al otro equipo y cuando ocurra en un saque de puerta se concederá un córner para el rival.

- En los cambios, si el futbolista tarda más de diez segundos en abandonar el terreno de juego, su sustituto tendrá que esperar para entrar hasta el próximo parón.

- Cuando un futbolista tenga que ser atendido por una lesión y abandone el campo, tendrá que permanecer fuera durante un minuto.

El VAR amplía competencias

- Podrá intervenir antes de que el balón entre en juego en un saque de esquina o un tiro libre por infracciones del equipo atacante que tengan un impacto directo en un gol, un penal o una sanción disciplinaria.

Recomendará la revisión de la acción al árbitro, que decidirá si se repite el córner o el tiro y sobre la medida disciplinaria.

La IFAB revisará esta novedad tras el Mundial para decidir sobre su posterior aplicación en más competiciones.

- Podrá asistir al árbitro ante una tarjeta roja que sea consecuencia de una segunda amarilla claramente incorrecta, antes solo podía intervenir en las expulsiones directas.

- Ante una confusión de identidad: cuando el árbitro sancione una infracción que conlleve amonestación, una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado.

- En un saque de esquina concedido de manera claramente incorrecta, siempre y cuando se pueda hacer inmediatamente y sin retrasar la reanudación del partido.

Tarjeta roja ante casos como el de Prestianni/Vinicius

- Ante conductas discriminatorias e inapropiadas, a discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja.

Este cambio es consecuencia de la situación protagonizada por el jugador del Benfica Gianluca Prestianni, sancionado con 6 partidos por la UEFA a finales de abril, después de que el 17 de febrero pasado, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeons, se tapara la boca con la mano y se dirigiera al madridista Vinícius Júnior, quien denunció al árbitro que el argentino le había llamado “mono”. El árbitro activó el protocolo antirracismo, pero ante la imposibilidad de comprobar el insulto, el delantero argentino, que fue amonestado, continuó en el campo.

- Se podrá mostrar roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego “en señal de protesta por una decisión del árbitro” y también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a ello.

Al equipo que “provoque la suspensión de un partido”, se le dará por perdido por incomparecencia”.

En la última Copa África, Senegal ganó el título después de que sus jugadores se marcharan del campo durante unos minutos, en protesta por un penal señalado a Marruecos en el minuto final con 0-0 en el marcador.

Brahim Díaz falló el penal y, en la prórroga, Pape Gueye le dio la victoria a Senegal. La Comisión de Apelación de la CAF, sin embargo, anuló el resultado y le dio la victoria a Marruecos por “incompareciencia” del rival. La IFAB respalda ahora esta decisión que generó gran polémica y que ha sido recurrida por la Federación Senegalesa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.