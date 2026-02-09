09 feb. 2026
Las Eliminatorias del Nacional de salonismo arrancan el 13 de febrero

La serie se inaugura en Villa Hayes y son 20 cupos a repartir entre 45 federaciones anotadas.

Febrero 09, 2026 03:23 p. m. • 
Por Redacción D10
villa hayes futbol de salon

Plantel de Villa Hayes, que entrena de cara a las Eliminatorias.

Gentileza.

El viernes 13 de febrero se pone en marcha la etapa de Eliminatorias para el Campeonato Nacional de fútbol de salón, cuyas finales se disputarán del 20 al 29 de marzo en Caaguazú, Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

La ronda se inaugura en Villa Hayes, con la disputa del Grupo 1, y los enfrentamientos para el viernes 13 son Villa Hayes vs. Limpio y Remansito vs. Benjamín Aceval. Ambos duelos arrancan a las 21:30. Fecha libre: Cerrito.

El mismo día se inicia el Grupo 2, con los choques entre Itauguá vs. Ypacarai y Lambaré vs. Capiatá (ambos, 21:30). Fecha libre corresponde a Mariano Roque Alonso y la serie reparte dos cupos.

Las otras llaves a cumplirse en los siguientes días:

Grupo 3: San Antonio, Villa Elisa, Villeta, Fernando de la Mora y Ñemby (2 cupos)

Grupo 4: Caacupé, Itacurubí de la Cordillera, Altos y San Bernardino (2 cupos)

Grupo 5: Coronel Martínez, Tebicuary, Villarrica y Caazapá (2 cupos)

Grupo 6: Santa Rosa del Aguaray, Santaní San Pedro del Ycuamandyu (1 cupo)

Grupo 7: Capitán Bado, Amambay, Horqueta y Concepción (2 cupos)

Grupo 8: Paranaense, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú (2 cupos)

Grupo 9: San Ignacio, Ayolas, Santa Rosa y San Juan Bautista (2 cupos)

Grupo 10: Bella Vista Sur, Capitán Meza, Capitán Miranda y Encarnación (2 cupos)

Grupo 11: Carmen del Paraná, Coronel Bogado y Cambyreta (1 cupo)

