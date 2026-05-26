Los favoritos no fallan en la Liga Nacional de básquet

Se cumplió la fecha 13 de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera, con las victorias de Olimpia Kings, Deportivo San José y Colonias Gold, para seguir en parte alta de la clasificación.

El Franjeado se impuso de visita a Ciudad Nueva por 88 a 53, con destaque de Rodney Mercado que anotó 13 puntos. A su vez, el Santo triunfo a domicilio al Deportivo Campoalto por 111 a 105.

La figura fue Ramón Sánchez con 24 puntos marcados. Por su parte, Colonias Gold venció a San Alfonso 81 a 52 y Félix Pérez 82 a 81 a Amambay.

Posiciones: Olimpia 24 puntos, San José 23, Colonias 21, Félix Pérez 20, Amambay 19, Campoalto 17, Ciudad Nueva 15 y San Alfonzo 14.