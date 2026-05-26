26 may. 2026
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Los favoritos no fallan en la Liga Nacional de básquet

Olimpia Kings, San José y Colonias Gold ganaron en la ronda 13 de la competencia local.

Mayo 26, 2026 03:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia kings basquet

Olimpia Kings suma y sigue en el torneo de Primera.

Gentileza.

Se cumplió la fecha 13 de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera, con las victorias de Olimpia Kings, Deportivo San José y Colonias Gold, para seguir en parte alta de la clasificación.

El Franjeado se impuso de visita a Ciudad Nueva por 88 a 53, con destaque de Rodney Mercado que anotó 13 puntos. A su vez, el Santo triunfo a domicilio al Deportivo Campoalto por 111 a 105.

La figura fue Ramón Sánchez con 24 puntos marcados. Por su parte, Colonias Gold venció a San Alfonso 81 a 52 y Félix Pérez 82 a 81 a Amambay.

Posiciones: Olimpia 24 puntos, San José 23, Colonias 21, Félix Pérez 20, Amambay 19, Campoalto 17, Ciudad Nueva 15 y San Alfonzo 14.

Liga Nacional de Básquetbol Básquet Olimpia Kings
Redacción D10
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