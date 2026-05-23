Duerksen abandona por culpa del irlandés Dunne

El piloto paraguayo Joshua Duerksen no pudo completar la prueba del sprint, en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 2, que se cumplió en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Joshua sufrió un toque del irlandés Alex Dunne. El piloto fue sancionado con solo 10 segundos por parte de la organización, en una acción que dejó molesto al paraguayo, que al salir de su monoplaza hizo gestos de reprobación, por la actitud antideportiva de su colega de otra escudería.

Duerksen tendrá este domingo su revancha en la prueba principal, que arranca desde las 13:05, con el equipo Invicta Racing. El paraguayo partirá desde la posición 6.

FÓRMULA 1. El británico George Russell se impuso en un tenso esprint del Gran Premio de Canadá de F1 después de un picante duelo con el italiano Kimi Antonelli, su compañero de Mercedes y líder del Mundial.

El joven Antonelli, que protestó por una maniobra defensiva de Russell, concluyó en la tercera posición en Montreal por detrás del británico Lando Norris, de McLaren.

El vigente campeón de Fórmula 1 se interpuso en el esperado control de los Mercedes al aprovechar las chispas que saltaron entre Russell y Antonelli durante el tercer esprint del año, que el argentino Franco Colapinto finalizó en el noveno lugar.