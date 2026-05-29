Itapuenses defienden el título de campeones

Los jóvenes de Itapúa, campeones nacionales de MMA, defenderán este fin de semana el título de campeón en nuestra ciudad capital. Los atletas sureños ingresarán a la jaula con el objetivo de revalidar logros conseguidos a puro pulmón.

El Utilero, nacido en Encarnación hace 19 años, vive actualmente en el tradicional barrio Mbói Ka’e. En el 2019, comenzó a entrenar en un proyecto social de su comunidad siendo este su contacto definitivo con el deporte.

Lleva años entrenando el Jiu Jitsu. Se consagró como campeón nacional juvenil a los 14 años, una consagración que revalidó al año siguiente. Tras exitosas presentaciones, Rodas fue a competir a Camboriú, Florianópolis, Río, São Paulo. También lo hizo con igual éxito en Argentina, en varias ocasiones (Posadas y Puerto Iguazú), y en todos los eventos a nivel nacional.

Se abocó al MMA, desde el 2025. Tiene un récord de 10 peleas ganadas en el ámbito amateur, 9 de ellas en el primer round, por sumisión, y una pelea por nocaut en el primer asalto. Es el actual campeón nacional amateur, en la categoría 70 k. Este sábado hace defensa del cinturón, en Asunción.

Entrena brazilian Jiu Jitsu y kick boxing con el profe Nano Recalde, judo con el profesor Carlos Gallardo, boxeo con Panterita Rolón, todo en la academia Alphacambox de la ciudad de Cambyretá.

En tanto, David “Mowgli” Ojeda, 20 años, oriundo del barrio San Isidro de Encarnación, empezó a entrenar kick boxing en el 2022, debutando en kick boxing a los 17 años y ganando por KO en el segundo round. Migró al brazilian Jiu Jitsu en el 2023 en el que destacó rápidamente.

Como atleta en el circuito nacional e internacional compitió en Río de Janeiro y en São Paulo. En el año 2024 irrumpió en MMA, a los 19 años, con destacada pelea en Posadas (Argentina) ganando por sumisión en el segundo round.

Desde ese evento arrancó una ascenso meteórico llegando a integrar la Selección Paraguaya de MMA en el año 2025, que le permitió competir en el Mundial Amateur GAMMA que se realizó en la ciudad de São Paulo (Brasil), quedando en el puesto 5 de 45 peleadores en su categoría.

En el año 2025 se consagró campeón nacional de MMA en la categoría de 61.2 kg para la promotora Fighter Cage, título que defenderá este sábado 30 de mayo en la ciudad de Asunción.