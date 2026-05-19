19 may. 2026
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San José gana, pero los Kings siguen liderando

Se disputo la novena fecha de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera, con Olimpia manteniendo la cima a pesar de la derrota ante el Santo.

Mayo 19, 2026 05:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia kings san jose

Los Kings y el Santo protagonizaron un gran compromiso.

Gentileza.

Deportivo San José se impuso a Olimpia Kings por 79 a 74, en condición de visitante, por la ronda 9 de la Liga Nacional de básquet masculino de primera división.

El equipo Santo tuvo como gran figura Junior Peralta, que anotó 16 puntos, mientras que en el Franjeado el máximo anotador fue Édgar Riveros con 21 puntos.

En otro compromiso, el Colonias Gold como local derrotó a Ciudad Nueva por 75 a 55, San Alfonzo como local cedió frente al Félix Pérez Cardozo 89 a 56 y Deportivo Amambay a domicilio derrotó a Deportivo Campoalto por el marcador de 69 a 63.

Posiciones. Olimpia Kings 20 puntos, San José 19, Colonias Gold 18, Félix Pérez 16, Amambay 16, Campoalto 15, Ciudad Nueva 13 y San Alfonzo 12.

Olimpia Kings Liga Nacional de Básquetbol San José Básquet
Redacción D10
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