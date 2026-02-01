Las Eliminatorias del Nacional de fútbol de salón de mayores contarán con 45 federaciones

La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS), estableció 11 grupos para la disputa de la etapa de Eliminatorias para las finales del 55° Campeonato Nacional de fútbol de salón que se disputará en Caaguazú en el mes de marzo y que tendrá como sub sedes a Coronel Oviedo, Pastoreo y Mauricio José Troche.

En total son 45 las federaciones inscriptas que pugnarán por los 20 cupos a las finales, ya que los mencionados equipos organizadores ya están clasificados, completando así el lote de finalistas de 24 selecciones.

Grupo 1: Cerrito, Benjamín Aceval, Villa Hayes, Remansito y Limpio (2 cupos).

Grupo 2: Mariano Roque Alonso, Capiatá, Lambaré, Itauguá e Ypacaraí (2 cupos).

Grupo 3: San Antonio, Villa Elisa, Villeta, Fernando de la Mora y Ñemby (2 cupos).

Grupo 4: Caacupé, Itacurubí de la Cordillera, Altos y San Bernardino (2 cupos).

Grupo 5: Coronel Martínez, Tebicuary, Villarrica y Caazapá (2 cupos).

Grupo 6: Santa Rosa del Aguaray, Santaní San Pedro del Ycuamandyu (1 cupo).

Grupo 7: Capitán Bado, Amambay, Horqueta y Concepción (2 cupos)

Grupo 8: Paranaense, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú (2 cupos)

Grupo 9: San Ignacio, Ayolas, Santa Rosa y San Juan Bautista (2 cupos).

Grupo 10: Bella Vista Sur, Capitán Meza, Capitán Miranda y Encarnación (2 cupos).

Grupo 11: Carmen del Paraná, Coronel Bogado y Cambyreta (1 cupo).

La llave de Eliminatorias arranca en la segunda semana de febrero y las finales del Nacional serán del 20 al 29 de marzo en el Departamento de Caaguazú.