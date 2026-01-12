12 ene. 2026

Las Divisiones Infantiles de la Fundación CCP brillaron en Mar del Plata

Los jugadores de las divisiones infantiles, escuela de fútbol impulsada por la Fundación Club Cerro Porteño (Fundación CCP), protagonizaron una sólida actuación en el Torneo Diablo Nacional, disputado en Mar del Plata, Argentina.

Destacada actuación de los chicos azulgranas.

Con múltiples títulos y una performance general sobresaliente, los logros de los Cicloncitos suman al balance general de un año muy positivo para Cerro.

El Torneo Diablo Nacional es una competencia internacional de alto nivel que reúne a clubes y escuelas de fútbol de distintos puntos de Argentina y la región, y representa una exigente instancia de evaluación para los procesos de formación infantil.

La preparación para el campeonato incluyó entrenamientos regulares, partidos amistosos, y un enfoque integral y progresivo, con procesos de hasta nueve meses en algunas categorías. Los jugadores estuvieron acompañados por una comitiva conformada por entrenadores, preparadores físicos, coordinadores deportivos, un psicólogo deportivo, nutrición deportiva, delegados y familias, que juntos garantizaron tanto el cuidado deportivo como humano de los atletas.

Por su parte, Hugo Caballero, coordinador deportivo general de la Fundación CCP, explicó: “Más allá de los títulos, el desempeño de las infantiles puso en evidencia los pilares de la metodología que promovemos: formación integral, buen trato del balón, juego en equipo y respeto, que se reflejaron tanto en el rendimiento deportivo como en la conducta de los jugadores durante toda la competencia”.

“Destacamos el compromiso, la actitud competitiva, el orden táctico y el compañerismo que demostraron los chicos dentro y fuera de la cancha”, agregó.

El destacado paso por Mar del Plata se suma a una serie de resultados positivos que la institución viene cosechando de manera constante en torneos nacionales e internacionales, consolidando un proyecto que apuesta no solo a formar buenos futbolistas, sino también mejores personas.

Supercampeones

La Fundación CCP participó del certamen con nueve equipos en distintas categorías, logrando campeonatos, subcampeonatos y posiciones destacadas.

Categoría 2012: Campeón Copa Plata

Categoría 2014: Campeón Copa Oro

Categoría 2016: Campeón Copa Oro

Categoría 2014: Vicecampeón Copa Oro

Categoría 2016: 3er. Puesto

Así también tuvieron participaciones destacadas las categorías 2015 y 2017.

Un 2025 excepcional para las Formativas

La cantera de Cerro Porteño atravesó un 2025 muy positivo, consolidándose como una de las más sólidas del fútbol paraguayo. El club se coronó Campeón General de las Divisiones Formativas APF 2025, logrando títulos en las categorías Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 en el Torneo Anual y Reserva en el Torneo Apertura, además de firmar una campaña histórica con la obtención del 80% de los puntos en disputa. Este rendimiento le valió el reconocimiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol como el Mejor Club de las Divisiones Formativas 2025.

“Fue un muy buen año; vimos crecimiento deportivo y títulos importantes. Apostar a las divisiones infantiles y juveniles es fundamental porque asegura el futuro del club y fortalece su identidad”, concluyó Roberto Cáceres.

