Triqui va con todo para vencer al Ciclón

“Otro duro partido, este será un juego interesante en La Nueva Olla. Nosotros estamos llegando de varios empates y ahora queremos sumar los tres puntos. A pesar de que sea un gran rival, igual lo vamos a pelear para ganar”, señaló Norman Rieder, presidente de Trinidense, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), después de ser consultado sobre lo que significa medir al Ciclón de Barrio Obrero.

Por su parte, Óscar Giménez también se refirió al encuentro vs. Cerro. “Con ganas de ganar, ya que se nos hizo esquivo el triunfo en estos últimos partidos. Siempre es importante jugar contra los grandes y nos estamos preparando”, señaló.

