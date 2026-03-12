12 mar. 2026
Boca y San Lorenzo firman un intenso empate en La Bombonera

Boca y San Lorenzo, con Bareiro y Gill titulares en sus respectivos equipos, empataron 1-1 este miércoles en ‘La Bombonera’, en un partido que le dio continuidad a la décima jornada del Torneo Apertura.

Marzo 12, 2026 07:07 a. m. • 
Por Redacción D10
HDKw6arX0AAU_7G.jpeg

Intenso y sin ganador en La Boca.

Foto: @BocaJrsOficial

Santiago Ascacíbar abrió el marcador para el local y el ingresado Gregorio Rodríguez estampó el resultado final del clásico, que dejó a los dos con 13 puntos en el Grupo A.

En otros resultados de este miércoles, Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó por 1-2 como visitante a Banfield, mientras que Argentinos Juniors empató sin goles con Rosario Central.

En el comienzo de la décima jornada se registraron el martes cuatro empates Independiente-Unión (4-4), Tigre-Vélez (1-1), Newell’s Old Boys-Platense (1-1) y Sarmiento-Racing (0-0).

Este jueves habrá otros cinco partidos con el Huracán-River Plate como destacado, con el debut de Eduardo Coudet como técnico ‘millonario’. EFE

Redacción D10
