José Florentín no puede evitar la caída de Independiente

El jugador paraguayo José Florentín convirtió este miércoles el tanto del descuento de su equipo, el Independiente Rivadavia, que fue derrotado en condición de local por 1-2 el Barracas Central.

El ex Guaraní y Vélez apareció sobre los 84’ minutos para aplicar el cabezazo frente al golero paraguayo Juan Espínola, que ingresó en sustitución de su compañero Marcelo Miño. En el Independiente también jugaron Iván Villalba y Álex Arce, este último que ingresó desde el banco a los 71 minutos.

José Florentín lleva disputado 10 encuentros y convirtió su primer gol con el Independiente Rivadavia al que llegó esta temporada tras dejar al Central Córdoba.