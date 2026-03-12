12 mar. 2026
Fútbol Internacional

José Florentín no puede evitar la caída de Independiente

El paraguayo José Florentín anotó un tanto para el Independiente Rivadavia que cayó 2-1 frente a Barracas Central.

Marzo 12, 2026 10:02 a. m. • 
Por Redacción D10
José Florentín anotó su primer tanto con la camiseta del Independiente.

El jugador paraguayo José Florentín convirtió este miércoles el tanto del descuento de su equipo, el Independiente Rivadavia, que fue derrotado en condición de local por 1-2 el Barracas Central.

El ex Guaraní y Vélez apareció sobre los 84’ minutos para aplicar el cabezazo frente al golero paraguayo Juan Espínola, que ingresó en sustitución de su compañero Marcelo Miño. En el Independiente también jugaron Iván Villalba y Álex Arce, este último que ingresó desde el banco a los 71 minutos.

José Florentín lleva disputado 10 encuentros y convirtió su primer gol con el Independiente Rivadavia al que llegó esta temporada tras dejar al Central Córdoba.

Fútbol Internacional José Florentín Independiente
Redacción D10
