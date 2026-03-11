11 mar. 2026
Champions League

Un Valverde imperial inclina la serie hacia el Real Madrid

El Real Madrid venció 3 a 0 a Manchester City en el juego de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Marzo 11, 2026 07:17 p. m. • 
Por Redacción D10
rEAL.png

Triplete. Fede Valverde (c) fue autor de los tres goles del Real Madrid en la victoria 3-0 sobre el Manchester City.

FOTO: AFP

Con un triplete del uruguayo Federico Valverde, el Real Madrid derrotó 3-0 al Manchester City este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en la ida de octavos de final de Liga de Campeones, en otra demostración cabal de su estirpe en el máximo torneo de clubes de Europa.

El capitán uruguayo de los merengues, autor de tres goles en el primer tiempo (20', 27', 42'), el último de ellos una obra de arte, se erigió en protagonista indiscutible del partido, manejando los hilos de un equipo que no dio chances a su rival para que descontara y regresara con mayores esperanzas a Inglaterra.

A pesar de un penal fallado por Vinícius en el segundo tiempo, atajado por el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, el conjunto blanco toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años en la máxima competición europea antes de la vuelta el próximo martes en el Etihad Stadium de Mánchester.

El poderoso equipo inglés de Pep Guardiola llegaba a la capital española unos meses después de ganar 2-1 en el mismo escenario en la fase de liga, cuando el Real Madrid era dirigido por Xabi Alonso.

El equipo ahora al mando de Álvaro Arbeloa presentaba bajas como la de su goleador, Kylian Mbappé, los defensas Militao y Alaba, o los atacantes Jude Bellingham y Rodrygo.

Redacción D10
