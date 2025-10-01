01 oct. 2025
Fútbol Internacional

Laporta: “Figo será recibido con todo el respeto que corresponde”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el exjugador del equipo azulgrana y del Real Madrid Luis Figo, que presenciará este miércoles el Barça-PSG de la Liga de Campeones como miembro de la UEFA.

Octubre 01, 2025 11:04 a. m. • 
Por Redacción D10
Luis Figo

Luis Figo, exfutbolista del Real Madrid, Barcelona y la Selección de Portugal.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el exjugador del equipo azulgrana y del Real Madrid Luis Figo, que presenciará este miércoles el Barça-PSG de la Liga de Campeones como miembro de la UEFA, “será recibido con todo el respeto que corresponde” en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

“Figo es miembro de la junta de UEFA y es absolutamente respetable. Ha sido jugador del Barça, recordamos las tardes y noches de gloria que nos dio. Luego él tomó una decisión y la vida continúa. Será recibido con todo el respeto que corresponde”, ha declarado el presidente azulgrana antes de la comida institucional con la directiva del club parisino.

El exfutbolista luso vivirá desde el palco del Estadio Olímpico Lluís Companys el duelo de la Champions que disputarán catalanes y parisinos, una visita que ha suscitado expectación después de que en el año 2000 pasara de ser uno de los ídolos del barcelonismo a enemigo tras fichar por el Real Madrid, eterno rival del Barcelona.

Sobre el encuentro contra el vigente campeón de la competición, Laporta ha señalado que “lo está esperando todo el mundo”, ya que se trata de “uno de los mejores partidos que se puede ver en la Champions”.

“El Barça-PSG hubiera sido el mejor partido de la temporada pasada, porque no llegamos a la final de la Champions a pesar de hacer una gran temporada”, ha recordado.

El máximo dirigente de la entidad ha celebrado el regreso de Luis Enrique, ahora técnico del PSG, “un exentrenador y exjugador del Barça muy apreciado por la afición”, ha precisado.

“Es un partido de máxima rivalidad. Tenemos a un entrenador que tiene plena confianza en el equipo. Los dos equipos tenemos bajas, algo que es una lástima, pero no hay excusas”, ha zanjado. EFE

Laporta Luis Figo UEFA
Redacción D10
