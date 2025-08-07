Lamine Yamal repite como candidato al trofeo Kopa al que también aspiran Cubarsí y Huijsen

El brasileño Estevao, recién llegado al Chelsea procedente del Palmeiras, el francés Désiré Doué y el portugués Joao Neves, campeones de Europa con el PSG, el francés del Lille Ayyoub Bouaddi, el inglés del Arsenal Myles Lewis-Skelly, el portugués del Oporto Rodrigo Mora, y el turco del Juventus Kenan Yildiz, completan la lista de candidatos a un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París.

Tres de los candidatos al trofeo Kopa figurarán en la lista de los 30 pretendientes al Balón de Oro, que será anunciada en unas horas por France Football, adelantaron los organizadores.

Además de Yamal, de 18 años, uno de los favoritos para el premio máximo, optarán al mismo los dos jugadores del PSG, Doué y Neves, ambos de 20, autores de una gran temporada con su club que por vez primera en su historia alzó la Liga de Campeones consiguiento un brillante triplete.

Cubarsí, de 18 años, se ha convertido en uno de los pilares de la zaga del campeón de España, el único defensa de la lista de nominados elaborada por las redacciones de France Football y L'Équipe junto a Huijsen, de 20 años, una de las revelaciones del Bournemouth, lo que le valió su traspaso al Real Madrid, y Lewil-Skelly, de 18 años, mejor lateral izquierdo del Arsenal.

Estevao, de 18 años, al que muchos consideran el nuevo Messi, tendrá que demostrarlo en su nueva etapa en el Chelsea, tras haber brillado en el Palmeiras, con 20 goles y 10 asistencias.

Las buenas actuaciones de Yildiz con la Juve le han abierto las puertas de la selección turca a sus 20 años, lo mismo que le ha sucedido Rodrigo Mora a los 18, a quien sus prestaciones en el Oporto le permitieron ganar la Liga de las Naciones con Portugal.

El más joven de los candidatos es Bouaddi, de 17 años, el único centrocampista junto a Neves, un talento nato que combina con una sorprendente madurez. EFE