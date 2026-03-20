20 mar. 2026
Copa Libertadores

La viral reacción de la gente al salir el nombre de Cerro

VIDEO. Una de las perlitas de la noche en el sorteo en Conmebol tuvo que ver con la reacción de la gente en el momento en el que salió el nombre del Ciclón.

Marzo 20, 2026 07:46 a. m. • 
Por Redacción D10
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Comentarios, risas y algo de sorpresa formaron parte de las reacciones.

Rodolfo Areco Martínez

Cerro Porteño nuevamente tendrá que cruzarse con el Palmeiras de Brasil, un rival que viene enfrentando en ediciones consecutivas y con el que ha tenido hasta cruces muy mediáticos a raíz de hechos vinculados con racismo.

Este jueves, durante el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores, hubo una situación que quedó grabada y que despertó comentarios en las redes. Al momento que el nombre del Ciclón fue anunciado para el Grupo F junto al Verdão, un murmullo generalizado se apoderó del auditorio.

@kikeencisook Se veía venir! #Cerro volverá a enfrentar a #Palmeiras en la fase de grupos. Otra vez hubo murmullo entre los invitados al darse a conocer esto. @CONMEBOL @Libertadores ♬ sonido original - KikeEnciso

El conjunto brasileño tiene un marcado dominio en el historial, ya que de 16 enfrentamientos ganó 10, empató en cuatro y apenas perdió en dos ocasiones. La última victoria azulgrana data del 2018 cuando superó al Palmeiras en Brasil, por los octavos de final, pero no logró revertir la serie y quedó fuera de la competencia.

Copa Libertadores Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
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