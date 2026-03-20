La viral reacción de la gente al salir el nombre de Cerro

Cerro Porteño nuevamente tendrá que cruzarse con el Palmeiras de Brasil, un rival que viene enfrentando en ediciones consecutivas y con el que ha tenido hasta cruces muy mediáticos a raíz de hechos vinculados con racismo.

Este jueves, durante el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores, hubo una situación que quedó grabada y que despertó comentarios en las redes. Al momento que el nombre del Ciclón fue anunciado para el Grupo F junto al Verdão, un murmullo generalizado se apoderó del auditorio.

El conjunto brasileño tiene un marcado dominio en el historial, ya que de 16 enfrentamientos ganó 10, empató en cuatro y apenas perdió en dos ocasiones. La última victoria azulgrana data del 2018 cuando superó al Palmeiras en Brasil, por los octavos de final, pero no logró revertir la serie y quedó fuera de la competencia.