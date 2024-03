La versión de José Florentín

La prensa argentina filtró parte de las declaraciones de los futbolistas acusados por presunto abuso sexual a una periodista de Tucumán de 24 años, entre ellos, la del paraguayo José Florentín.

El jugador paraguayo, actualmente con prisión domiciliaria en Tucumán, días pasados brindó su declaración ante la fiscalía y ayer si filtró lo que Josér Florentín habría declarado.

El compatriota señaló que mientras le estaba haciendo masajes a la denunciante, le dio un beso y aseguró que ella hizo lo mismo: “Se dio vuelta y nos empezamos a besar, a acariciar. Uno de los chicos apagó la tele y ahí nos quedamos a oscuras, solo había música”.

“Me tocaba y yo la tocaba por debajo de la ropa, luego se quita el short y nos acostamos en la cama. En un momento me dice que me ponga el preservativo, a lo que yo le dije que no tenía. Entonces me pidió que le pase la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones”, continuó.

Y continuó con su relato: “No fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema. Me fui para el baño y me quedé un largo tiempo, porque me estaba limpiando. Tenía un poco de vergüenza de lo que pasó. En voz baja le pedí perdón por haber terminado muy rápido y ella burlándose se rió un poco de la ocasión”.