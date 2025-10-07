La Sub 17 tiene nómina definida

La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 presentó este lunes su nómina oficial de jugadoras seleccionadas para participar del campeonato mundial que se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre.

La Albirroja, con Claudia Martínez como gran figura, se coronó de forma histórica en el Sudamericano que se disputó en tierras colombianas. Ahora apunta alto de nuevo en la cita en la que compartirá grupo con Zambia, Nueva Zelanda y Japón.

El debut del equipo nacional será el próximo domingo 19 de octubre, desde las 16.00, frente al equipo africano.