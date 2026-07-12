La salida del Pika Lucena sorprendió a Felipe Giménez

Con el inicio del Torneo Clausura cada vez más cerca, el entrenador del Lauerado, Felipe Giménez transmitió confianza sobre el trabajo realizado durante la pretemporada y sostuvo que su equipo llega preparado para afrontar un semestre que considera muy exigente.

En diálogo con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande, el estratega repasó la actualidad del plantel, habló de los refuerzos, lamentó la salida inesperada de su capitán Ángel Cardozo Lucena y dejó en claro cuál será la identidad futbolística de su equipo.

“Realmente estamos trabajando. Los chicos ya están expectantes del inicio del torneo y eso es muy bueno para todo lo que se viene, porque es un desafío importante este segundo semestre”, expresó el entrenador al referirse al ambiente que se vive dentro del plantel.

Giménez explicó que el club logró reforzar los puestos que consideraba necesarios y confirmó la llegada del volante Cristian Núñez. “Hemos incorporado los jugadores que considerábamos necesarios. El último que se sumó fue Cristian Núñez. Él ya está en el país, llegó el fin de semana y mañana se incorpora a los trabajos”, comentó.

La sorpresiva salida de Cardozo Lucena

Uno de los temas que más llamó la atención fue la salida de Ángel Cardozo Lucena, quien dejó el club para incorporarse a Nacional pese a haber realizado toda la pretemporada.

El entrenador reconoció que la noticia lo tomó desprevenido. “Sí, me agarró de sorpresa. Hizo la pretemporada con nosotros, tenía contrato, era nuestro capitán y estábamos todos muy comprometidos con el proyecto. Pero son cosas que pasan; nosotros tenemos que mirar para adelante, desearle lo mejor y potenciar lo que tenemos dentro del grupo”, manifestó.

Un arranque de campeonato que puede marcar el semestre

El debut será en condición de visitante y posteriormente afrontará una seguidilla de encuentros muy exigentes. “Abrimos el torneo en Pedro Juan Caballero. Es un lindo desafío ante un rival directo. Después esas tres primeras fechas serán fundamentales para todos los equipos porque pueden marcar el envión que necesitamos durante todo el campeonato”, afirmó.

Giménez valoró que la dirigencia actuó rápidamente una vez finalizado el Torneo Apertura, permitiendo realizar una preparación completa. “Cuando terminó el torneo nos movimos rápido, cerramos todo con anticipación, hicimos una buena pretemporada y llegamos con cuatro amistosos. Incorporamos en los puestos que necesitábamos y estamos conformes dentro de nuestro presupuesto”, explicó.

Además, destacó la política deportiva del club. “Nos gusta potenciar nuestros propios recursos, equilibrar la plantilla con gente joven y jugadores de experiencia. Después, cuando empieza el torneo, hay que ganar, pero estamos conformes con todo lo que planificamos”, señaló.

El equipo por encima de las individualidades

Consultado sobre cómo competir frente a clubes con planteles de mayor jerarquía y recursos económicos, Giménez fue claro respecto a la fórmula que pretende aplicar. “Siempre les digo a los jugadores que siendo un verdadero equipo es la única manera de combatir la calidad individual y la jerarquía de los equipos grandes. Nos basamos mucho en lo colectivo, en el orden y en reducir nuestras debilidades para ser competitivos”, sostuvo.

Y agregó: “Siempre apuntamos a pelear cosas importantes. Queremos trabajar en equipos competitivos que puedan trascender y estar en los primeros lugares.”

Confianza en los jóvenes

El entrenador también destacó el rendimiento que mostraron varios futbolistas jóvenes durante la pretemporada, especialmente Mauri de Carvalho. “Mauri de Carvalho nos dejó muy buenas sensaciones. Nos sorprendió por su madurez, por cómo trabaja y por la presencia que tiene en el día a día. Eso es lo que buscamos: que los jóvenes se ganen un puesto y no solamente cumplan con el reglamento”, destacó.