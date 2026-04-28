28 abr. 2026
Rubio Ñu

El Gato Giménez valora el trabajo y apunta a otro desafío

El estratega Felipe Giménez experimenta un gran presente con Rubio Ñu. Ha ganado en sus primeras presentaciones al frente del Albiverde y espera a un rival directo en la próxima jornada.

Abril 28, 2026 08:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Felipe Giménez se saluda con los jugadores después del triunfo ante San Lorenzo.

Facebook/ Felipe Giménez

“Gran victoria de visitante ante un rival durísimo. Lo trabajamos, sabíamos que iba a ser cuesta arriba, pero confiamos en el plantel y en la voluntad que vienen demostrando los jugadores. Seguimos consolidando una idea y creciendo como equipo. Gracias a todos los que nos acompañan. El sábado necesitamos de todos, juntos somos más fuertes”, menciona el mensaje de Felipe Giménez, en sus redes sociales, después de conseguir su segunda victoria dirigiendo a Rubio Ñu.

El Gato Giménez ha consolidado los seis puntos en sus dos primeras presentaciones con el Albiverde. El primer duelo victorioso fue ante Libertad y en la última fecha ante San Lorenzo.

Giménez también hace mención a su próximo rival, el Sportivo Luqueño, a quién medirá este sábado. El Auriazul es uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia y una victoria sería vital para los de Santísima Trinidad.

Otro dato importante que se puede resaltar es que ambos llegarán con la moral bien alta después de ganar en la jornada 18. Recordemos que Luqueño venció por 2-1 a Trinidense.

El partido se disputará este sábado 2 de mayo en La Arboleda, en el feudo de los albiverdes, desde las 20:00. En cuanto los porcentajes del promedio podemos mencionar que existe una leve direrencia, Luqueño tiene 1,188 y el Rubio 1,166.

Rubio Ñu Sportivo Luqueño
Redacción D10
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