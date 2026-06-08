Rubio Ñu suma contrataciones y continúa armando su plantel para el nuevo semestre

Rubio Ñu sigue fortaleciendo su plantel con vistas al próximo semestre. Este lunes incorporó nuevas caras a los trabajos de pretemporada que se desarrollan bajo la supervisión del cuerpo técnico. De esta manera los futbolistas Carlos Servín, Marcelo Acosta, Rodrigo Ruiz Díaz, Elías Alfonso y Sergio Fretes se presentaron oficialmente y ya comenzaron a trabajar junto al resto del grupo, iniciando así una nueva etapa en la institución albiverde. Coincidentemente todos estos futbolistas ya compartieron equipo con el DT Felipe Giménez en el Sportivo 2 de Mayo.

La llegada de estos jugadores forma parte del proceso de renovación y fortalecimiento del equipo que busca ser protagonista en el próximo campeonato. La dirigencia y el cuerpo técnico continúan evaluando opciones para seguir potenciando el plantel y conformar un equipo competitivo para afrontar los desafíos de la temporada.

Los nuevos integrantes fueron recibidos por sus compañeros y participaron de las primeras actividades físicas y tácticas programadas para la jornada, en el marco de una exigente preparación que apunta a llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial. Con estas incorporaciones, Rubio Ñu comienza a delinear el equipo que buscará pelear en los puestos de vanguardia y así evitar el descenso, alimentando la ilusión de sus seguidores de cara a un nuevo desafío deportivo.