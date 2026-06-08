Rubio Ñu suma contrataciones y continúa armando su plantel para el nuevo semestre
Felipe Giménez continúa fortaleciendo su plantilla con vistas al Torneo Clausura 2026. Este lunes incorporó nuevas caras a los trabajos de pretemporada de Rubio Ñu que se desarrollan bajo la supervisión del cuerpo técnico.
Rubio Ñu sigue fortaleciendo su plantel con vistas al próximo semestre. Este lunes incorporó nuevas caras a los trabajos de pretemporada que se desarrollan bajo la supervisión del cuerpo técnico. De esta manera los futbolistas Carlos Servín, Marcelo Acosta, Rodrigo Ruiz Díaz, Elías Alfonso y Sergio Fretes se presentaron oficialmente y ya comenzaron a trabajar junto al resto del grupo, iniciando así una nueva etapa en la institución albiverde. Coincidentemente todos estos futbolistas ya compartieron equipo con el DT Felipe Giménez en el Sportivo 2 de Mayo.
La llegada de estos jugadores forma parte del proceso de renovación y fortalecimiento del equipo que busca ser protagonista en el próximo campeonato. La dirigencia y el cuerpo técnico continúan evaluando opciones para seguir potenciando el plantel y conformar un equipo competitivo para afrontar los desafíos de la temporada.
Los nuevos integrantes fueron recibidos por sus compañeros y participaron de las primeras actividades físicas y tácticas programadas para la jornada, en el marco de una exigente preparación que apunta a llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial. Con estas incorporaciones, Rubio Ñu comienza a delinear el equipo que buscará pelear en los puestos de vanguardia y así evitar el descenso, alimentando la ilusión de sus seguidores de cara a un nuevo desafío deportivo.