Felipe Giménez perfila el nuevo Rubio Ñu: “Tenemos una base muy buena”

Rubio Ñu se encuentra en su tercer día de trabajos de pretemporada pensando en el próximo semestre y su entrenador Felipe Giménez se mostró conforme con el proceso de preparación que viene desarrollando el plantel albiverde.

El estratega reconoció que el tiempo de trabajo es limitado, aunque valoró la experiencia acumulada en procesos anteriores para optimizar la planificación. Todo este tiempo es corto, por la experiencia que tuvimos”, expresó el entrenador.

En cuanto a la conformación del plantel, Giménez explicó que una de las prioridades fue realizar una evaluación profunda del grupo para definir las salidas y las incorporaciones necesarias. “Era importante hacer un filtro con la plantilla”, señaló al referirse a los movimientos realizados en el mercado de pases.

Respecto a los refuerzos, el técnico adelantó que la directiva aún trabaja para seguir potenciando al equipo. “Yo creo que dos a tres refuerzos más podemos traer”, indicó, dejando abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones en los próximos días.

Asimismo, destacó la calidad de la base de futbolistas con la que cuenta actualmente Rubio Ñu y la importancia de sumar jugadores que encajen en el proyecto deportivo. “Tenemos una base muy buena, y a partir de eso buscar buenos refuerzos”, manifestó.

Finalmente, Giménez remarcó que el inicio anticipado de los trabajos responde a la intención de llegar en óptimas condiciones al arranque de la competencia. “Estamos trabajando de buena manera, por eso también arrancamos antes la pretemporada”, concluyó.

Rubio Ñu sigue ajustando detalles en esta etapa de preparación, con la expectativa de completar el plantel y consolidar una estructura competitiva para afrontar los desafíos de segundo semestre.