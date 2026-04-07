07 abr. 2026
Rubio Ñu

Gustavo Morínigo analiza su salida

Gustavo Morínigo reflexionó sobre su salida del cargo en Rubio Ñu. El DT fue autocrítico, aunque reconoció que quería seguir en la institución.

Abril 07, 2026 12:08 p. m. • 
Por Redacción D10
rubio ñu, trinidense, 2 de mayo_gustavo morínigo_65419379.jpg

Morínigo dejó el banco de Rubio Ñu.

Gustavo Morínigo habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó sus sensaciones tras dejar el cargo de entrenador en Rubio Ñu. El DT fue directo y dijo que la serie de resultados y más la goleada ante Trinidense, hicieron que ponga su cargo a disposición.

“No puedo mentir que queríamos seguir, pero profesionalmente teníamos que poner el cargo a disposición después de la actuación de ayer. Es un resultado saca técnico y no estuvimos bien para nada, fue falsa la actuación, pero el resultado habló. Pusimos el cargo a disposición y dejamos de pertenecer a Rubio Ñu”, dijo Morínigo en la 1080 AM.

Según el DT, el equipo hizo una buena primera ronda, pero luego el desgaste, los recambios, las lesiones y otras complicaciones, hicieron que el equipo no pueda competir de la misma forma. Sin embargo, dio valor a su trabajo y afirmó que dieron el 100% al frente del club.

Rubio Ñu suma 15 puntos en el torneo Apertura y se encuentra en la novena posición del campeonato. Su situación con el promedio es crítica, ubicándose de momento en zona de descenso directo.

Gustavo Morínigo Rubio Ñu Torneo Apertura
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