Gustavo Morínigo analiza su salida

Gustavo Morínigo habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó sus sensaciones tras dejar el cargo de entrenador en Rubio Ñu. El DT fue directo y dijo que la serie de resultados y más la goleada ante Trinidense, hicieron que ponga su cargo a disposición.

“No puedo mentir que queríamos seguir, pero profesionalmente teníamos que poner el cargo a disposición después de la actuación de ayer. Es un resultado saca técnico y no estuvimos bien para nada, fue falsa la actuación, pero el resultado habló. Pusimos el cargo a disposición y dejamos de pertenecer a Rubio Ñu”, dijo Morínigo en la 1080 AM.

Según el DT, el equipo hizo una buena primera ronda, pero luego el desgaste, los recambios, las lesiones y otras complicaciones, hicieron que el equipo no pueda competir de la misma forma. Sin embargo, dio valor a su trabajo y afirmó que dieron el 100% al frente del club.

Rubio Ñu suma 15 puntos en el torneo Apertura y se encuentra en la novena posición del campeonato. Su situación con el promedio es crítica, ubicándose de momento en zona de descenso directo.