El Gato da el salto de La Visera a La Arboleda

Este martes, Rubio Ñu, con la presencia de su presidente Rubén Ruiz Díaz presentó de manera oficial a su nuevo entrenador: Se trata de Felipe Giménez que hasta hace pocos días estaba dirigiendo a Nacional.

El DT llega a La Arboleda haciendo dueño de la vacante que dejó la salida de Gustavo Morínigo.

Este será el tercer club en la carrera de Giménez como estratega. El 2 de Mayo fue su primer equipo, posteriormente la Academia y su nuevo desafío es mantener la categoría con el Rubio de Santísima Trinidad. Su vínculo sería hasta diciembre de 2026.

El equipo ñuense actualmente se encuentra en zona de descenso directo a raíz de la campaña irregular en el Apertura 2026. De los 18 partidos disputados en el torneo solo ha ganado en cuatro ocasiones, empató tres y perdió nueve partidos. Suma 15 unidades en la tabla y ocupa el noveno lugar junto al Spvo Luqueño.

El próximo partido del Laureado será ante Libertad, de local en La Arbolada, el lunes desde las 18:15.