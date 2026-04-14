15 abr. 2026
Rubio Ñu

El Gato da el salto de La Visera a La Arboleda

Rubio Ñu presentó de manera oficial a su nuevo entrenador, se trata de Felipe Giménez, quien hace pocos días estaba dirigiendo a Nacional.

Abril 14, 2026 07:49 p. m. • 
Por Redacción D10
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Saludo. Tras la presentación los futbolistas dan la bienvenida al estratega Giménez.

Carlos “Nito” León

Este martes, Rubio Ñu, con la presencia de su presidente Rubén Ruiz Díaz presentó de manera oficial a su nuevo entrenador: Se trata de Felipe Giménez que hasta hace pocos días estaba dirigiendo a Nacional.

El DT llega a La Arboleda haciendo dueño de la vacante que dejó la salida de Gustavo Morínigo.

Este será el tercer club en la carrera de Giménez como estratega. El 2 de Mayo fue su primer equipo, posteriormente la Academia y su nuevo desafío es mantener la categoría con el Rubio de Santísima Trinidad. Su vínculo sería hasta diciembre de 2026.

El equipo ñuense actualmente se encuentra en zona de descenso directo a raíz de la campaña irregular en el Apertura 2026. De los 18 partidos disputados en el torneo solo ha ganado en cuatro ocasiones, empató tres y perdió nueve partidos. Suma 15 unidades en la tabla y ocupa el noveno lugar junto al Spvo Luqueño.

El próximo partido del Laureado será ante Libertad, de local en La Arbolada, el lunes desde las 18:15.

Rubio Ñu APF Felipe Giménez
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