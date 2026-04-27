27 abr. 2026
Rubio Ñu

Felipe Giménez destaca la unión del grupo

Felipe Giménez encadenó dos triunfos al hilo en Rubio Ñu y reveló que se encontró con un vestuario bastante unido.

Abril 27, 2026 01:38 p. m. • 
Por Redacción D10
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Felipe Giménez, entrenador de Rubio Ñu.

Rubio Ñu derrotó por 1-0 a San Lorenzo por la fecha 18 del torneo Apertura con Felipe Giménez como entrenador hilando su segundo triunfo al hilo.

Felipe Giménez habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre la levantada ñuense. “Los muchachos necesitaban esto, para crecer en confianza”, comenzó diciendo.

El técnico de Rubio Ñu destacó la unión del grupo. “Hay un grupo unido, en el vestuario es muy unido. Muchos jóvenes y líderes con experiencia que hacen que esto fluya mejor”, valoró.

Sobre la lesión de uno de sus pilares, William Mendieta, el Gato Giménez dijo: “Él venía tocado, viene arrastrando una lesión incómoda que no le permite estar al 100. Creo que fue una sobrecarga que nos deja preocupados porque lo necesitamos”.

Por último habló del duelo de este sábado ante Sportivo Luqueño, un rival directo por la permanencia. “Fue una final más para nosotros, igual a lo que será el sábado jugando en nuestra cancha”, concluyó.

Rubio Ñu Felipe Giménez Torneo Apertura
Redacción D10
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