Alegría del Rubio y el Gato

El Gato Giménez en conferencia dejó sus sensaciones sobre la gran victoria en su debut al frente del Rubio. “Contento y feliz con el plantel. Estaba convencido de este grupo y se logró lo que hablamos en las primeras charlas. Pero el mérito es netamente de ellos por su entrega y la fortaleza”, dijo el estratega.

El próximo partido del Albiverde será ante San Lorenzo, un duelo especial entre los últimos ascendidos. El encuentro se llevará a cabo este domingo desde las 20:00 en el estadio Gunther Vogel.