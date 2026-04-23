23 abr. 2026
Rubio Ñu

Alegría del Rubio y el Gato

Felipe Giménez arrancó con el pie derecho su nuevo ciclo en Rubio Ñu, por la fecha 17 venció por goleada (3-0) a Libertad en La Arboleda.

Abril 23, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
Gavilán, Iván Franco y Rubio Ñu_Rubio Ñu_66942552.jfif

Bautismo. Carlos Giménez (d) festeja su gol en Primera.

El Gato Giménez en conferencia dejó sus sensaciones sobre la gran victoria en su debut al frente del Rubio. “Contento y feliz con el plantel. Estaba convencido de este grupo y se logró lo que hablamos en las primeras charlas. Pero el mérito es netamente de ellos por su entrega y la fortaleza”, dijo el estratega.

El próximo partido del Albiverde será ante San Lorenzo, un duelo especial entre los últimos ascendidos. El encuentro se llevará a cabo este domingo desde las 20:00 en el estadio Gunther Vogel.

Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
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