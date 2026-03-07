07 mar. 2026
Alegría en campamento ñuense

Rodrigo Rojas contó que los ánimos son los mejores en Rubio Ñu tras la seguidilla de victorias.

Marzo 07, 2026 01:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Rojas y Mendieta, jugadores de experiencia y calidad en Rubio Ñu.

Foto: Archivo

La seguidilla de tres triunfos que metió Rubio Ñu en el torneo Apertura 2026 trajo consigo un ambiente diferente. Rodrigo Rojas habló con fútbol a lo Grande y describió el momento que se vive en el elenco de Trinidad.

“El grupo está muy contento con la seguidilla de triunfos que pudimos conseguir. Creo que la clave fue hacernos fuertes defensivamente. Pudimos encontrar tres victorias seguidas que nos posicionaron bien, pero sabemos que esto es muy largo”, expresó el volante en la 1080 AM.

En un momento, el experimentado jugador se refirió al próximo rival, el Sportivo 2 de Mayo, al que calificó como un adversario bastante complicado.

Rubio Ñu está en la quinta posición del torneo Apertura con 12 unidades y enfrentará al Gallo Norteño este domingo 8 de marzo, a las 20.30 en La Arboleda, por la fecha 9 del campeonato.

Más contenido de esta sección
Rubio Ñu
Gustavo Morínigo lamenta la falta de contundencia
Gustavo Morínigo lamentó el empate de local ante Recoleta teniendo en cuenta las innumerables situaciones de gol que tuvo su equipo.
Enero 30, 2026 01:29 p. m.
Redacción D10
Rubio Ñu
Rubio Ñu presenta a sus refuerzos
Rubio Ñu presentó este viernes sus nuevas incorporaciones para lo que será su vuelta a la Primera División del fútbol paraguayo.
Enero 09, 2026 12:10 p. m.
Redacción D10
Rubio Ñu
Rubio Ñu apuesta por experimentados
Los mediocampistas Rodrigo Rojas (38 años) y William Mendieta (36) se incorporan a Rubio Ñu buscando aportar su experiencia para cumplir con el objetivo marcado por el Albiverde en esta temporada.
Enero 08, 2026 09:09 a. m.
Redacción D10
Rubio Ñu
Nicolás Campisi: “Me encantaría que se pudiera dar”
El guardameta Nicolás Campisi fue entrevistado por los panelistas de Fútbol a lo Grande y reveló que existe un diálogo con Miguel Acuña (gerente deportivo) del Club Rubio Ñu para su posible retorno a nuestro país.
Diciembre 28, 2025 09:15 a. m.
Redacción D10
Rubio Ñu
Tacuara, Gatito y Pika, sondeados por Rubio Ñu
Óscar Tacuara Cardozo, Roberto Gatito Fernández y Ángel Pika Cardozo Lucena recibieron el llamado de la dirigencia de Rubio Ñu, según manifestó el DT Gustavo Morínigo.
Diciembre 27, 2025 08:42 a. m.
Redacción D10
Rubio Ñu
Morínigo sigue en la búsqueda del portero
En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el entrenador de Rubio Ñu, Gustavo Morínigo, confirmó que hasta aquí se ha concretado la incorporación de un futbolista y la apuesta del DT sería la contratación de un arquero del plano internacional.
Diciembre 26, 2025 08:36 a. m.
Redacción D10
