Alegría en campamento ñuense

La seguidilla de tres triunfos que metió Rubio Ñu en el torneo Apertura 2026 trajo consigo un ambiente diferente. Rodrigo Rojas habló con fútbol a lo Grande y describió el momento que se vive en el elenco de Trinidad.

“El grupo está muy contento con la seguidilla de triunfos que pudimos conseguir. Creo que la clave fue hacernos fuertes defensivamente. Pudimos encontrar tres victorias seguidas que nos posicionaron bien, pero sabemos que esto es muy largo”, expresó el volante en la 1080 AM.

En un momento, el experimentado jugador se refirió al próximo rival, el Sportivo 2 de Mayo, al que calificó como un adversario bastante complicado.

Rubio Ñu está en la quinta posición del torneo Apertura con 12 unidades y enfrentará al Gallo Norteño este domingo 8 de marzo, a las 20.30 en La Arboleda, por la fecha 9 del campeonato.

