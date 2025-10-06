06 oct. 2025
Guaraní

Víctor Bernay explica su reacción en el agónico gol de Guaraní

Víctor Bernay, técnico de Guaraní, dio a conocer el motivo de su alocado festejo dirigido a un hincha aborigen que lo tuvo a maltraer durante todo el partido ante Tembetary.

Octubre 06, 2025 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Víctor Bernay, técnico de Guaraní.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Guaraní venció por 1-0 a Tembetary en el último suspiro del partido con el solitario gol de cabeza de Diego Fernández, lo que desató la locura aborigen en el estadio La Arboleda de Trinidad.

El técnico legendario Víctor Bernay no pudo contener su ira tras el gol y se descargó con todo hacia un hincha aborigen que se pasó diciéndole de todo durante el compromiso.

Según testimonios de algunos hinchas que estuvieron en el estadio, este aficionado del Indio se pasó recriminando a Bernay por la falta de gol del equipo que jugó condicionado desde los 6 minutos por la expulsión de Richard Torales.

“Cerrista”, “vendido”, “poné a Patiño de 9", fueron algunos reclamos de este hincha a Víctor Bernay que masticó la bronca durante todo el compromiso y tras el gol de Diego Fernández a los 96 minutos se desahogó con un festejo desmedido.

Tras el partido y ya en conferencia de prensa más calmado, Bernay explicó el motivo de su reacción. “Si hay una persona que grita palabras obscenas quiere decir que no viene a alentar, nunca vi que a un Kioskero lo insulten desde la vereda por vender menos alfajores”, fue la metafórica frase del entrenador argentino.

Guaraní Tembetary Torneo Clausura
Redacción D10
