El Indio enfocado en el duelo con el Rojiverde

Después de su clasificación a los cuartos de la final de la Copa Paraguay, Guaraní retornó a los entrenamientos con el objetivo de ensayar la estrategia para medir a Tembetary por la fecha 15 del Clausura 2025.

Conseguir la victoria será de vital importancia para seguir de forma solitaria en la cima. Sin embargo, el entrenador tiene varios futbolistas claves entre algodones.

Uno de ellos es el juvenil Iván Ramírez (lesión muscular), que sería reemplazado por el delantero Fernando Fernández (foto).