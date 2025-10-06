Diego Fernández: “Fue muy emocionante”

Diego Fernández, futbolista de Guaraní, autor de un golazo de cabeza en el último suspiro del partido para que el Indio derrote por la mínima diferencia a Tembetary y se mantenga líder, habló tras la victoria.

En charla con Fútbol a lo Grande, Diego manifestó: “Me tocó entrar los últimos minutos y como dice el profe (Víctor Bernay), para dar el 110% para conseguir una victoria importante”.

Sobre su gol, Diego Fernández fue sincero. “Fue muy emocionante todo, por el contexto del gol y en qué momento. No tengo palabras para describir lo que fue esta victoria”, magnificó.

Por último reveló que contó con el mensaje de apoyo de su madre. “Mi mamá siempre me escribe después de cada partido, me mandó el video de cómo festejó mi gol y sentí mucho orgullo”, cerró.