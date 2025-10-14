Cacavelos: “Nos anularon un gol legítimo”

Un duelo polémico disputaron Ameliano y Guaraní: dos expulsiones, un gol anulado y un penal. Luis Cacavelos, ex directivo aborigen, señaló que el tanto de Diego Fernández (foto) fue mal anulado. “Nos anularon un gol legítimo, por un árbitro (Juan Gabriel Benítez) que dejó de ser el número 1 hace rato. Es una vergüenza”, tiró Cacavelos.

Es que en la previa del gol anulado, el lateral Alexandro Maidana le propina un golpe en el rostro al rival. El VAR observó esa acción y comunicó al juez central, que derivó en una amonestación y posterior roja por doble amarilla.