14 oct. 2025
Guaraní

Cacavelos: “Nos anularon un gol legítimo”

Octubre 14, 2025 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
diego guarani_63617803.jpg

Guaraní empató con Ameliano en un partido con polémica.

Un duelo polémico disputaron Ameliano y Guaraní: dos expulsiones, un gol anulado y un penal. Luis Cacavelos, ex directivo aborigen, señaló que el tanto de Diego Fernández (foto) fue mal anulado. “Nos anularon un gol legítimo, por un árbitro (Juan Gabriel Benítez) que dejó de ser el número 1 hace rato. Es una vergüenza”, tiró Cacavelos.

Es que en la previa del gol anulado, el lateral Alexandro Maidana le propina un golpe en el rostro al rival. El VAR observó esa acción y comunicó al juez central, que derivó en una amonestación y posterior roja por doble amarilla.

Luis Cacavelos Guaraní Fútbol paraguayo
Redacción D10
